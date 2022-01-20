Erdoğan Çerikci mazbata aldı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odalarda seçimler devam ederken, bazı odalarda seçimlerini tamamlayarak yeni dönem için çalışmalarına start veriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Afra Düğün Salonu’nda yapılan Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası’nın başkanlık seçiminde mevcut başkan Erdoğan Çerikci ile İsmail Benek ile yarışmıştı. Seçim sonucunda Çerikci güven tazelemişti.

“MÜCADELE EDECEĞİZ”

Seçimin ardından yeniden başkanlık görevine seçilen Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, önceki gün beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Seçim Kurumu başkanlığına giderek, Zabıt Katibi Emine Yiğit'ten hayırlı, uğurlu olsun dilekleri ile mazbatasını aldı.

Oda Başkanı Erdoğan Çerikci “Allah’ın izniyle mazbatamızı aldık yönetim denetim ve esnafımıza hayırlı olmasını diler Cenab-ı ALLAH’ tan hayırlı görevler yapmayı dilerim. Üyelerimiz adına elimizden gelen çalışmanın en iyisini sergilemek amacıyla mücadele edeceğiz. Bu kapsamda bizlere destek sağlayan herkese, bütün üyelerimize sonsuz teşekkür ederim. Bizim mücadelemiz esnaf kardeşlerimiz için” dedi.

(Haber Merkezi)

