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Erdoğan, Ceren’i unutmadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019 günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen hemşehrimiz Ceren Damar’ı unutmadı.

Erdoğan, Ceren’i unutmadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019 günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen hemşehrimiz Ceren Damar’ı unutmadı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:37
Erdoğan, Ceren’i unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar’ı arayarak başsağlığı diledi.

Acılı baba ile bir süre görüşen Erdoğan şunları söyledi: “Ben tabi tekrar başımız sağ olsun diyorum, Allah sabrımızı artırsın. Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun diyorum. Bütün aileye başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Bizde şimdi Ceren’in adını, İnşallah Batıkent’te yapılan Gençlik Merkezine veriyoruz. Böylece onu yaşatmak istiyoruz, inşallah.”

(Volkan SINAYUÇ)

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