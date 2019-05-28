Erdoğan, Ceren’i unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar’ı arayarak başsağlığı diledi.

Acılı baba ile bir süre görüşen Erdoğan şunları söyledi: “Ben tabi tekrar başımız sağ olsun diyorum, Allah sabrımızı artırsın. Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun diyorum. Bütün aileye başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Bizde şimdi Ceren’in adını, İnşallah Batıkent’te yapılan Gençlik Merkezine veriyoruz. Böylece onu yaşatmak istiyoruz, inşallah.”

(Volkan SINAYUÇ)