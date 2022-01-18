Erdoğan Çelebi’nin cenazesi bugün öğleye toprağa veriliyor
Güncel 18.01.2022, 00:27
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Çorum Berberler ve Kuaförler Odası eski başkanlarından, merhum Ekrem Çelebi’nin oğlu, Çimento Fabrikası’ndan emekli, Erdoğan Parfümeri’nin sahibi Erdoğan Çelebi (66), dün sabah saat 06.00 sıralarında, Bahçelievler’deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Müberra Çelebi’nin eşi, Astsubay Erdem Çelebi ile Öğretmen Ebru Ucagök’ün babaları olan 4 torun sahibi Erdoğan Çelebi’nin, ambulansla hastaneye yetiştirildiyse de kurtarılamadığı öğrenildi.
Çorum’un sevilen ve sayılan simalarından olan Erdoğan Çelebi’nin cenazesi, bugün Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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