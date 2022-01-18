Erdoğan Çelebi toprağa verildi

Dün hayatını kaybeden Çorum’un sevilen ve sayılan simalarından Erdoğan Çelebi’nin (66) cenazesi, Ulumezar’da toprağa verildi.

Müberra Çelebi’nin eşi, Astsubay Erdem Çelebi ile Öğretmen Ebru Ucagök’ün babaları, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası eski başkanlarından, merhum Ekrem Çelebi’nin oğlu, Çimento Fabrikası’ndan emekli, Erdoğan Parfümeri’nin sahibi Erdoğan Çelebi’nin cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesinin yanısıra CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

