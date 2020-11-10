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Erdoğan: Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir

10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bizlere bağımsız bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir." ifadelerini yazdı.

Güncel 10.11.2020, 10:25
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Vefatının 82'nci seneidevriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatarak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun." 

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