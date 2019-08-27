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Erdinç Öz babasını kaybetti

Çorum Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Erdinç Öz, babasını kaybetti.

Erdinç Öz babasını kaybetti

Çorum Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Erdinç Öz, babasını kaybetti.

27 Ağustos 2019 Salı 18:08
Erdinç Öz babasını kaybetti

Merkeze bağlı Teslim köyünden gelme, merhum Nuri Öz’ün oğlu, sosyal hizmetler uzmanı Ertuğrul Öz ve Belediye Zabıta Memuru Erdinç Öz’ün babası emekli astsubay Ali Öz vefat etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Teslim Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediye personeli, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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