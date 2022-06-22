Erdem Optik hizmete girdi
Optisyen Erdem Pirdal’ın sahibi olduğu Erdem Optik, Gazi Caddesi Halkbank karşısında hizmete girdi.
Güncel 22.06.2022, 20:24
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İstanbul Işık Üniversitesi’nden optisyen olarak mezun olan Erdem Pirdal, 12 yıl çeşitli yerlerde çalışarak edindiği deneyimi, şimdi kendi adına açtığı işyerinde Çorumluların hizmetine sunuyor.
Erdem Pirdal, dereceli gözlük, güneş gözlüğü ve lenslerde en iyi markaları Çorum halkına sunduklarını söyledi.
(Uğur GÖRKEM)
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