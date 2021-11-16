Erdem Çenesiz’den “Mustafa Yolyapar” ismine büyük destek

Türkiye Seramik Federasyonu ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, 12 Ekim 2014 tarihinde henüz 48 yaşında kaybettiğimiz Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Yolyapar’ın adının Çorum’da bir parkta yaşatılacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Erdem Çenesiz, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda, kardeşi Mustafa Yolyapar’ın çok genç yaşta kaybedilen bir “değer” olduğunu vurgulayarak, Belediye’nin bu konudaki duyarlılığını da takdirle karşıladığını ifade etti.

(Haber Merkezi)

