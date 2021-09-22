Erdem Çenesiz, seramik sektörünün küresel rekabetteki yerine dikkat çekti

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, A Para TV’de Hande Özdemir’in sunduğu “Değişim Zamanı” programının canlı yayın konuğu oldu.

Erdem Çenesiz, seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, yapı sektöründeki gelişmeler ve sektörün sorunları, sektörün küresel rekabetteki yeri, rekabetçi kur, hedef pazarlar, tüm dünyada yaşanan konteyner sıkıntısının seramik sektörüne etkileri ve önümüzdeki dönem Avrupa ve Amerika ihracat hedeflerini anlattı. (Haber Merkezi)

