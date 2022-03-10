Erdem Çenesiz, kriz ortamında seramik sektörünü değerlendirdi
Türkiye Seramik Federasyonu, Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’ de yayınlanan “FOKUS” programının ve A Para TV’de Serdar Kuter’in sunduğu programın canlı yayın konuğu oldu.
Bloomberg HT’ de Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda Rusya-Ukrayna krizi, başta doğalgaz olmak üzere artan üretim maliyetleri, kriz bölgesinde Rusya’dan temin edilen gaz ve Ukrayna’dan seramik sektörü için hammadde alımınında krizin getireceği sorunlar üzerinde duran Çenesiz, “Sürekli büyüyen ihracatımızin rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için üretim odaklı orta vadeli doğalgaz politikalarının hazırlıklarına başlanması gerekir” dedi.
Erdem Çenesiz, A Para TV’de ise, Çorum’un unutulmaz şahsiyetlerinden, yeminli mali müşavir, merhum Ertuğrul Akkaya’nın damadı Serdar Kuter’in canlı yayın konuğu oldu. Seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, yapı sektöründeki gelişmeler ve sektörün sorunları üzerinde duran Çenesiz, sektörün küresel rekabetteki yeri, rekabetçi kur, hedef pazarlar, hammadde tedarik sorunu ve hammadde fiyatlarının yükselmesi ile artan enerji maliyetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel enerji krizinin sektöre etkisi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.
(Haber Merkezi)
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