Erdem Çenesiz güven tazeledi

2 yılda bir düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu’nun 9. Olağan genel kurulu önceki gün yapıldı. Kurulda yerli kaynaklarla üretim yapan seramik sanayisinin gelişen yapısı değerlendirilerek, 2017-2019 yılları faaliyet raporu masaya yatırıldı. Ekonomistler tarafından hazırlanan ‘Seramik Sektörü Yerli Katma Değer Raporu’nun da açıklandığı toplantıda sektörün duayen isimlerine de plaket verildi. Törenin ardından yapılan yeni dönem seçiminde 2019-2021 dönem başkanlığına oy birliğiyle ikinci kez Erdem Çenesiz getirildi.

Türkiye’ye yüksek katma değer sunan lokomotif sektörler arasında yer alan ve yerle kaynaklarla üretim yaparak ihracatta ülke ekonomisine büyük destek sağlayan seramik sektörünün önemli isimlerini buluşturan genel kurul İstanbul Levent’teki Wyndham Grand’da düzenlendi.

Kongrede rakamlarla seramik sektörünün büyüklüğü ele alınırken, yeni dönem hedeflerden ve sektörün sorunları ile çözüm önerilerinden de bahsedildi. Kurulda, ekonomist ve akademisyenler tarafından hazırlanan Haziran 2017-2019 dönemlerini kapsayan faaliyet raporu sunumunun ardından plaket töreni ve yeni dönem başkanlık seçimi de gerçekleşti.

10 YILDA 7.32 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

TSF tarafından hazırlanan raporda, 10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatının yapıldığı belirtildi. Aynı dönemde seramik kaplama malzemeleri ihracatının 5,33 milyar Dolar ve seramik sağlık gereçleri ihracatının da 1,97 milyar Dolara ulaştığı dikkat çekiyor. Rakamlar, inşaat seramikleri ihracatının yıldan yıla kademeli olarak arttığını gösteriyor. 10 yıl içerisinde toplam 7,32 milyar Dolarlık ihracatın, 5,93 milyar Dolarlık yerli katma değer yarattığı gözlemleniyor.

Aynı dönem içinde seramik kaplama malzemeleri ihracatından 4,32 milyar Dolar ve seramik sağlık gereçleri ihracatından ise 1,97 milyar Dolar yerli katma değer elde edildiği belirtildi. 2009-2018 yılları arasında, inşaat seramikleri sektörünün üretimden yarattığı katma değerin sürekli bir artış eğilimi içinde olduğu belirtilen raporda Aynı dönemde inşaat seramikleri sektöründe yapılan 56,8 milyar TL’lik üretimin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı, sektörün istihdam, üretim ve katma değer artışına paralel olarak yükseldiği dile getirildi.

“100 DOLARLIK İHRACATIN 83 DOLARI ÜLKEDE KALIYOR”

TSF Başkanı işadamı Erdem Çenesiz de kongrede yaptığı açılış konuşmasında faaliyetlerden bahsederek sektörün büyüklüğünün ve Türkiye ekonomisi için öneminin altını çizdi. Erdem Çenesiz; “Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye ünvanını kullanmaya yetkilendirilmiş olan Federasyonumuz; 7 dernek, 87 büyük sanayi işletmesi, 1.500’den fazla KOBİ, TUİK verilerine göre 60.000 direk çalışan ve 300.000 binden fazla dolaylı istihdam yaratan büyük bir yapıdır. İhracat konusunda elde ettiğimiz başarı ise yadsınamaz. 2018 yılında 2017’ye göre %12 büyüyerek 1.2 milyar Dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 5 ayında da doğalgaz maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen ihracatımızı %6 artırdık. Sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracat ile her 100 Dolarlık ihracatın 83 Doları ülkemizde kalmaktadır. Bu oran başlı başına bir rekordur” dedi.

Başkanlık döneminde yapılan faaliyetlere de değinen Çenesiz; “2 yılda başkanlık olarak 175 günde 182 faaliyet, genel sekreterlik olarak 168 günde 165 faaliyet yapıldı. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“EMRİNİZDEYİZ”

Kurulda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebat ihracat rakamlarının tüm sektörlerde arttığını belirterek ilerleyen dönemde seramik sektörünün daha iyi noktalara geleceğini düşündüklerini anlatarak sorunların birlikte çözülmesi için her türlü talebin kendilerine iletilmesini istedi.

“SERAMİK SEKTÖRÜ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise konuşmasında seramik sektöründe hayata geçirilen 1,2 milyar Dolarlık ihracatın çok önemli olduğunu kaydetti. Sektörün ithalata bağımlı olmadığını belirten Turagay, “Biz asla seramik sektörünü ihmal edemeyiz. Büyük başarılara imza atan bu sektörün, her zaman yanında olacağız” dedi.

ÇENESİZ YENİDEN

Konuşmalardan sonra yapılan seçimde 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Erdem Çenesiz, 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını da çoğunluğun onayı ile aldı. Başkan yardımcılığına ise; Zeki İlter Yurtbay, Ali Ercan, Hasan Pehlivan, Erkan Güral, Müfit Ülke, Hakan Çanakçı, Ferdi Erdoğan, Aydın Eşer ve Nihat Özyurt seçildi.

PLAKETLER DAĞITILDI

Genel kurul sonunda Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı adına Ali Aköz, Seranit Granit Seramik A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Güral Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, Yurtbay Seramik Kurucu Başkanı Zeki Yurtbay adına İlter Yurtbay, Ercan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan adına Cengiz Erdinç, NG Kütahya Seramik A. Ş. NG Şirketler Grubu Başkanı Nafi Güral adına Erkan Güral, Çanakçılar Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mithat Çanakçı adına Hakan Çanakçı, Çanakçılar Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Onursal Başkanı Mehmet Çanakçı adına Belma Arat, İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat adına Adnan Polat, Anka Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Aydın adına yine aynı isimli torunu Halil İbrahim Aydın, Uşak Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, Turan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Çakmak adına Sadık Bora Çakmak, Tara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Zabcı, Seramiksan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Demirdöver, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Özkaya adına Kürşat Özkaya plaketlerini aldı. Ayrıca Eski dönem Federasyon Başkanları Zeynep Bodur Okyay, Ahmet Yamaner ve Adnan Polat’a verilen plaketlerin ardından; Kale Seramik A. Ş. merhum İbrahim Bodur anısına Zeynep Bodur Okyay, Elginkan Holding A. Ş. merhum Ekrem Elginkan anısına Gaye Akçen ve Hitit Seramik A. Ş. merhum İbrahim Hızal anısına Sevgi Hızal’a plaketleri takdim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)