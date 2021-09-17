Erdem Çenesiz 3. kez Seramik Federasyonu Başkanı

Dünyada önemli bir oyuncu olan Türk seramik sektörü, Türkiye ihracatının lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. Yerli kaynaklarla üretim yapılarak ihracatta öne çıkan seramik sektörü ülke ekonomisine büyük destek sağlıyor.

Dün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu 10. Olağan Genel Kurulu’nda, rakamlarla seramik sektörünün büyüklüğü ele alınırken, geçmiş dönemde gerçekleştirilen proje ve faaliyetler paylaşıldı, ayrıca yeni dönem hedeflerinden bahsedildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ ERDEM ÇENESİZ

Genel Kurul’da Türkiye Seramik Federasyonu 2021-2023 Dönemi Başkanlığına üçüncü kez Erdem Çenesiz oy birliği ile seçildi.

Çenesiz başkanlığındaki yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu: M. Özgen Özkan (Eczacıbaşı Yapı), Altuğ Akbaş (Kaleseramik), Hasan Pehlivan (Vitra Karo), Göksen Yedigüller (Ege Seramik), Fatih Kıvanç (Seranit), Erkan Güral (NG Kütahya), Z. İlter Yurtbay (Yurtbay Seramik), Rıfat Noyan (Seramiksan), Cengiz Erdinç (Bien Seramik), Necip Muhittin Gümüşten (Hayal Seramik), Nihat Özyurt (Anka Seramik), Ali Güral (Güral Porselen), Abdullah Hakan Tanış (Uşak Seramik), Hakan Çanakcı (Çanakcılar Seramik), Kürşad Noyan Özkaya (Turkuaz Seramik), Nuri Gönenç (İdevit Seramik), Olgun Çakmak (Turan Seramik), Abidin Kayı (Matel), Salih Erez (Haznedar Ateş Tuğla), Aydın Eşer (Isı Malzeme, Kemal Çelik (Evdema), Kemal Yıldırım (Akış Yapı), Serdar Dönmez (Sönmez Yapı), Taner Kavas (Türk Seramik Derneği).

TİM, DEİK VE TOBB BAŞKANLARI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Seramik Federasyonu genel kuruluna elektronik ortamda katılarak sektör temsilcilerini kutladı.

VERİMLİ VE AKTİF BİR DÖNEM

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz konuşmasında; ikinci başkanlık dönemi olan 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirdikleri faaliyetleri detaylarıyla paylaştı. Çenesiz; “2 yılda sektörümüzün sorunlarını ve ihtiyaçlarını paylaşmak üzere 61 kamu ziyareti gerçekleştirdik. 5 adet sektör raporu, sektöre yönelik 7 yayın hazırladık. 6 fuara, 6 uluslararası konferans ve organizasyona katılım gösterdik. 14 çalıştay ve sektör toplantısı gerçekleştirdik. 20 canlı yayına katılarak sektörümüzü, ihtiyaçlarını, gelişimini geniş kitlelerle paylaştık. Toplamda 227 günde 10 ülke ve 18 şehri kapsayan 312 faaliyetle dolu dolu ve aktif bir dönem geçirdik. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

SEKTÖR COVİD’E RAĞMEN BÜYÜDÜ

Erdem Çenesiz, şu bilgileri verdi:

“2019 yılı sonunda başlayan COVID-19 salgınının tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin dış ticaretini de olumsuz etkilemesi, 2020 yılı dünya mal ticaretinin yüzde 7 daralmasına sebep oldu. Buna paralel olarak Türkiye’nin ihracatı da yüzde 6,9 oranda geriledi. İnşaat seramikleri ihracatı ise bu gerilemeye rağmen artış göstermeye devam etti ve ihracatını artıran az sayıdaki sektörden biri oldu. Haziran ayı itibarıyla başlayan toparlanma akabinde dış pazar taleplerinin artmasıyla birlikte iç pazarda da destekleyici tedbirlerin artması yılın ikinci yarısı itibarıyla sektörün bir önceki yıl rakamlarına ulaşmasını sağladı. 2020 yılının son ayı ile beraber pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen, seramik sektörü 2020 yılını ihracatta yüzde 6,6’lık bir artışla kapattı. 2019 yılında 1 milyar 225 milyon dolar olan seramik ihracatı, 2020 yılı sonunda toplamda 1,3 milyar dolar ihracatla tamamlandı.

2021’DE OLUMLU GELİŞME

2021 yılında ise aşılama uygulamaları, ihracat pazarlarındaki normalleşme, yılın ikinci yarısına yönelik iyimser beklentiler doğrultusunda dünya ticaretinde büyüme hızlanırken, Türkiye ihracatı da bu gelişmelerden olumlu yararlandı. Buna bağlı olarak 2021 yılının ilk yarısı sonunda Türkiye ihracat katkı endeksi yeniden pozitife döndü.

2021 yılının ilk 8 ayında Seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak yüzde 30 artarak 635 milyon dolara yükseldi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise yüzde 38 artarak 225 milyon dolara ulaştı. Tüm alt kolları ile seramik sektörü ihracatı ilse yılın ilk 8 ayında yüzde 33 artarak 1 milyar 80 milyon dolara ulaştı.

2021 ilk yarı sonu katkı endeksi verilerine göre, en yüksek ihracat katkı oranını 32,36 ile inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İhracata mutlak katkısı ise 631 milyon dolar oldu.”

NET DÖVİZ KAZANDIRIYOR

Türk seramik sektörünün dünyada önemli bir oyuncu, ihracatın lokomotif sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, ‘’Son iki yılda pandeminin tüm olumsuz etkilerine karşın büyümeye, hedeflerimizi yakalamaya devam ettik. Bundan sonrası için de amacımız, başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmek ve yeni pazarlar keşfederek dünya lideri olmak. Biz gerek yönetimimiz gerekse profesyonel çalışma arkadaşlarımızla durmaksızın çalışmaya, ülkemize katma değer yaratmak için destek olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz net ve büyük bir aile olarak bu hedeflere ulaşmak konusunda oldukça motiveyiz. Sektörümüz yatırım atağı içerisinde ve yüksek yerli katma değer oranımızla net döviz girişini artırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

(Haber Merkezi)

