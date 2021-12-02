Erdal Mobilya’ya ‘destek’ teşekkürü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir açıklamada bulunan Altınokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakçı; toplumun sağlıklı bilinçlendirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarına verilen desteğin önemli olduğunu vurguladı.

Altınokta Körler Derneği’nin üyelerine daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kabakçı, dernek merkezindeki büro mobilya malzemelerinin yenilenmesi sırasında anlamlı bir destekle karşılaştıklarını söyledi.

Şaban Kabakçı, “Derneğimize büro mobilya malzemesi desteğinde bulunan Erdal Büro Mobilya sahibi değerli iş insanı Murat Erdal’a çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu konunun duyulmasını istemedi. Ancak, bizler topluma örnek olması açısından ve farkındalık oluşturması adına kamuoyuyla paylaşma gereği hissettik. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyor, bu güzel örneklerin çoğalmasını diliyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

