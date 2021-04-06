Erdal: “Mobilya sektöründeki zamlar üreticileri zora sokuyor”

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada mobilya üreticilerinin son aylarda hammaddeye gelen zamlarla mücadele etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Fiyatlardaki artış nedeniyle üreticilerin ürün tesliminde güçlük yaşadığını, bazen karından vazgeçmek zorunda kaldığına dikkati çeken Erdal, "Mobilya sektöründe hammaddeye gelen zamların kaynağı belli değil. Mobilya sektöründe hammaddeye yapılan ve kaynağı belli olmayan zamlar üreticileri zora sokuyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana hammaddeye gelen zamlar %200 civarındadır. Hammadde fiyatları için günübirlik döviz büfeleri ve kuyumcu dükkanları gibi fiyat almak zorunda kalmaktayız." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretim yapmakta zorlandığına dikkat çeken Erdal, şunları kaydetti:

"Üretici, kaporasını da aldığı siparişi bir an önce tamamlayıp teslim etmek istiyor fakat hammadde bulmakta zorlandığı için zamanında teslimat yapamıyor. Hammadde bulsa bile yüksek zamlar karşısında yapacağı kardan vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu gibi nedenlerden dolayı üretici ve mağazacılarımız zincirleme olarak ürün siparişleri tesliminde büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Müşterilerimize yüksek zamlar ve teslimatta yaşanan aksaklıkları anlatmakta zorlanıyoruz. Enerjimizin ve zamanımızın bu gibi konularla yok olmasını istemiyoruz. Bizler makinalarımız başında çalışmak, mağazalarımızda müşterilerimize hizmet etmek istiyoruz."

Erdal, hammadde ve fiyat artışı sorununun çözümü için devletten yardım beklediklerini belirterek, "Fiyat artışı ve hammadde sıkıntısının nedenlerinden bir tanesi, hammadde üreticilerinin ihracata yönelmesi olabilir. Sektör temsilcileri olarak yetkililerden ve devlet büyüklerimizden bir an önce hammadde temini ve gelen yüksek zamlar karşısında mobilya sektörünün daha fazla zarar görmemesi için çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

