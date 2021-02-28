Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan Erdal Civelek vefat etti.

Civelek, geçirdiği kalp krizi sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi sabah saat 09.00’da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, saat 11.00’de Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Laçin'in Narlı Köyü'nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

