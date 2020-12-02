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Erdal Akkaymak hayatını kaybetti

Çorum'un sevilen simalarından, Erdal Optik sahibi Optisyen Erdal Akkaymak (60) vefat etti.

Güncel 02.12.2020, 11:07
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Erdal Akkaymak hayatını kaybetti

Anavatan Partisi (ANAP) eski İl Başkanları'ndan merhum Av. Ekrem Akkaymak'ın kardeşi, Hitit Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi idarecilerinden Reha Akkaymak'ın amcasının oğlu, Mukaddes Akkaymak'ın eşi, Bade Akkaymak'ın babası olan Erdal Akkaymak, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.
Akkaymak’ın cenazesi bugün saat 12.40’ta Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 13.00'te Ulu Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)

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