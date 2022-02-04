Ercan Şahin’den tepki

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kişinin Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalışmasına İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin de tepki gösterdi.

Samsun'da Milli Mücadele'nin sembollerinden Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırının ardından açıklama yapan İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Şahin, anıta ve Ata’nın anısına yapılan saldırıyı kınadı.

Ercan Şahin; “Samsun'da Ata'mızın Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyorum. Bize ve gelecek nesillere ışık tutan Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımız gibi bu ilkelerin en büyük koruyucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

