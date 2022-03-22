Ercan Şahin: “Tarım seferberliği başlatılması gerekiyor”

“Betonun bir kez daha karın doyuramadığı tasdiklenmiştir” diye konuşan İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Şahin, “Ziraatçıların, mühendislerin, tarımla uğraşan vatandaşın zihniyeti değişmedikçe, bu devlette tarım olmaz. Oturdukları yerden tarım yönetilmez. Rusya’ veya diğer devletlere bağımlı kalır, sapı bir yerden, samanı bir yerden ithal eder duruma geliriz, geldik zaten. Eski çağ zihniyeti ile ekilen, biçilen arazilerden verim alınmaz, alınamaz. Çağa uygun, yeni teknoloji ile tarım yapmak, akarsularımızı boşa akıtmamak lazım” diye konuştu.

“Köylüyü bilinçlendirmeden verilen her teşvik boşa giden paradır” diyen Ercan Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Eğit, donat misali önce öğret, sonra teşvik et. Yıllardır verilen teşviklerin nasıl boşa gittiğini, paralarımızın nasıl heba edildiğini yıllardır seyretmekteyiz. Bu devlete ve millete zulümdür. Bir kaç kişiyi zengin etmekten öteye gitmez. Önce Ziraatçiyi, zirai ürünler satanları, çiftçimizi bilinçlendir ki sonuç alalım. Ziraat mühendisleri yerinden kalkmaz, köylüyü bilinçlendirmez, zirai ilaç satan para kazanmak için ne olduğu belirsiz ilaçları çiftçiye verir doğaya saçılırsa, ne tarım kalır, nede ekoloji denge kalır”

(Haber Merkezi)

