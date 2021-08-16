Ercan Şahin, iki ilçenin dere ıslahlarını kıyasladı

İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Sungurlu ve Osmancık ilçelerine yapılan dere ıslahını paylaşarak kıyaslama yaptı.

“Devlet biziz, biz yaptırırız demekle olmuyormuş sayın siyasetçiler” diye konuşan İl Genel Meclisi Üyesi Şahin, “Boy boy fotoğraf çektirip, İşte dereler ıslah ediliyor’ diye haber yaptırdığınız ıslah bu şekilde” dedi.

Bir tarafta Sungurlu’ya yapılan dere ıslahı, diğer tarafta Osmancık ilçesine yapılan dere ıslahının fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükleyen Şahin, açtı ağzını yumdu gözünü.

“Sungurlu’dan geçen derelerin ıslah edilmesi gerektiğini söyleye söyleye dilimizde tüy bitti” diyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında projesi bitmiş, DSİ’nin yapması gereken dere ıslah projesi yıl 2021 oldu halen yapacağız, yapıyoruz deniyor. Devlet biziz, biz yaparız demekle olmuyor. İşte top, işte tüfek. Yaptınız da elinizden mi aldık? Alttaki görüntü gibi mi olmalı? Yoksa üstteki görüntü gibi mi olmalı? Üst tarafta ki Sungurlu siyasilerinin ‘Tamam yaptık, bitti’ dedikleri ve boy boy fotoğraf çektirdikleri dere ıslahı. Alttaki ise Osmancık siyasilerinin yaptırmış olduğu dere ıslah projesi. ‘Yaparsa ağam yapar’ diyen yurdumun siyasileri, hepinize sesleniyorum; ‘Memleket hepimizin”

(Haber Merkezi)



