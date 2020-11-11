Ercan Optik açıldı

Meslekte 20 yılı geride bırakan Görükmez, ilk kez kendi işyerini açtı. Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilciliği’nde Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Ercan Görükmez, kurucusu olduğu Ercan Optik’i tanıttı.

Bay, bayan ve çocuk gözlüklerinin yanı sıra güneş gözlükleri, renkli ve dereceli lensleri Çorum halkıyla buluşturduklarını anlatan Ercan Görükmez, ayrıca gözlük bakım ve onarım hizmeti de verdiğini dile getirdi. Optik sektöründe çekirdekten yetişerek yerini aldığını hatırlatan Görükmez, geride bıraktığı sürede edindiği tecrübe ve birikimi kendi işyeriyle hizmete dönüştürdüğünü ifade etti.

Açıklamalarında göz sağlığının önemine de işaret eden Ercan Görükmez, “Mesleki bilgi ve deneyimlerimi, daha sağlıklı bir görme imkanına kavuşmak isteyen halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Görükmez, hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ercan Optik’e davet etti.

(Haber Merkezi)