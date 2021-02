Erbaş’tan “sigara” çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sigaranın Türkiye’de her yıl 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, dinimizce haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Ali Erbaş, “9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü, insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun” dedi.

(AA)