Erbakan’ın ruhuna mevlid okutulacak

AGD Şube Başkanı Mehmet Göle, Milli Görüş Lideri, 54. Hükümetin Başbakanı, Prof. Dr. Erbakan’ın vefatının 9. Yılı nedeniyle bugün tüm ilçelerde ve merkezde Mevlid-i Şerif okutulacağını söyledi.

Çorum’da İkindi Namazı öncesi Ulucami’de okutulacak olan Mevlid-i Şerif ile birlikte hatmi şeriflerin de dualanacağını söyleyen Mehmet Göle, “Merhum Hocamız Necmettin Erbakan’ın her geçen gün özlemi duyulan yeri doldurulmayacak bir devlet adamı, siyasetçi, fikir adamı, nezaket sahibi, şefkat ve merhametli, ömrünü bu milletin saadetine adamış bir lider olduğu ortadadır. O, dünya Müslümanlarının birliği ve dirliği için, insanlığın huzur ve saadeti için çok çalışmış, engellemelere rağmen bıkmadan usanmadan yoluna devam etmiş, davasından asla dönmemişti. Tüm halkımızı mevlit programına davet ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ) ğlığı diler. (Volkan SINAYUÇ)