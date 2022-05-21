Erasmus öğrencileri, Çorum Barajı’nın etrafını temizledi
Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Uluslararası Geri Dönüşüm Günü’nde Belediye ekipleriyle birlikte Çorum Barajı’nda temizlik çalışmasına katıldı.
Erasmus Programı kapsamında yarının bilinçli bireylerini yetiştirmek ve projenin hedeflerinden biri olan karşı duyarlı ve sorumlu bilinçli vatandaşlar yetiştirmek için Çorum Barajı’ndaki çöpleri Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle toplayan öğrenci ve öğretmenler daha sonra bu çöpleri, evsel nitelikli 13 farklı atık (kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler ) kategorisine ayrıştırılarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılmak üzere Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getirdi.
Burada her bir atık kategorisi, farklı çöp konteynerlerine yerleştirildi. Bu aktivite sayesinde öğrencilerde, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları, ekonomiye yeniden kazandırmak adına bir farkındalık oluşturuldu.
(Haber Merkezi)
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|P
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|67
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|36
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|36
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|50
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|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
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|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
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|35
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|41
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|35
|38
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|36
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|P
|1. M.City
|37
|90
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|37
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|37
|71
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|37
|58
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|37
|51
|9. Leicester City
|37
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|40
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|38
|86
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|37
|73
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|37
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|5. Real Betis
|38
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