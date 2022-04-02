Erasmus öğrencileri Aşgın’ı ziyaret etti

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin ortağı olduğu “Eğitimin Cennet Bahçesi Okullarda, Yenilikçi Metodolojileri Keşfetmek” (Educational Garden of Eden; Exploring Innovation Methodologies in Schools) Projesi kapsamında Çekya ve İspanya’dan öğretmen ve öğrenciler, 5 günlük eğitim programı kapsamında Çorum’a geldi. Konuk öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmeni Seçil Tokatlı “Eğitimin Cennet Bahçesi; Okullarda İnovasyon Metodolojilerini Keşfetmek” projesi ile kültürler ve milletler arasındaki iletişimin güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Çekya proje koordinatörü Kamila Verfelova ve İspanya proje koordinatörü Daniel Rodriguez de, Türkiye’ye ilk kez geldiklerini ve Çorum’da gördükleri kültürel yaşantının kendilerini etkilediğini ifade ettiler. Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezini de ziyaret ettiklerini dile getiren Çekva ve İspanyalı konuklar, merkezdeki eğitime hayran kaldıklarını belirterek Çorum Belediyesi’ni tebrik ettiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Çekya ve İspanya’dan gelen öğrencileri barışın ve kardeşliğin merkezinde ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Projenin çok anlamlı ve önemli proje olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın “Projenin yeni eğitim metodolojileriyle ilgili olması, gençlere yönelik olması ve kaynaşmaya neden olmasıyla çok anlamlı buluyorum. Öğrencilerimizi tarihi binamızdan ağırlamaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Başka Aşgın ayrıca konuk ekiplere Çorum’u ziyaretlerinin anısına Tarihi Çorum Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.

(Haber Merkezi)

