Erasmus ile Mehmetçik Anadolu Lisesi Kayseri’de

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr ) yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen‘ Critical Original Response to Education(Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar)(2018-1-TR01-KA229-059210_1) isimli proje kapsamında projenin paydaşı öğretmenler, hem eğitsel hem de kültürel çalışmalara katıldı.

Hareketlilik, ev sahibi olan Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi mehter takımının yapmış olduğu kültürel karşılama ile başladı. Proje kapmasında Osman Ulubaş Fen Lisesi’nde yapılan Creative sınıfı ve okulun diğer bölümleri gezildi. Katılımcılar, öğrencilerin hazırlamış oldukları projeler hakkında bilgi aldılar. Bunun dışında bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile bireylerin yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını ve öğrenilenlerin kalıcı hale gelmesini amaçlayan Kayseri Tübitak Bilim Merkezi ziyaret edildi. Projenin bu son hareketiliği Çorum, Çekya, Polonya ve Portekiz’den gelen 13 öğretmene ev sahibi okulun katılımcı belgelerini vermesi ile başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

(Haber Merkezi)

