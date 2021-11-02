Eralp Armakan, TDP Merkez İlçe Başkanı 

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, TDP'ye olan ilginin her geçen gün arttığı şu günlerde Çorum kamuoyunun yakından tanıdığı iş insanı Eralp Armakan'ın Merkez İlçe Başkanlığı'na atadığını ifade etti.

TDP İl Başkanı Erenler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayatının bir çok noktasında siyasi kulvarlarda bulunan ve sevilen isimlerden birisi olan Özlem Saat sahibi Eralp Armakan'ın geçmiş yıllar da Türkiye Değişim Hareketi'nde büyük emeği olan bir isim olarak bilindiğini, Çorum teşkilatlanması gün geçtikçe güçlenen TDP’ye de güç katacağına inanıldığı için Çorum Merkez İlçe Başkanlığına getirildiğini anlattı.

(Ömür SOYTEMİZ)

