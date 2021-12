Eralp Armakan: “Sıkıntılı bir yıl geride kaldı”

Her geçen zamanın Türkiye Değişim Partisi’nin lehine işlediğini, çünkü iktidarın ülkeyi içine soktuğu kaosun belirtilerini herkesin daha iyi anladığını kaydeden Armakan, bu kaostan kurtulmanın yolunun Türkiye Değişim Partisi’nden geçtiğini dile getirdi.

Ülkenin inatla sürdürülen ekonomik politikalar nedeniyle iflasın eşiğinden döndüğüne dikkat çeken Armakan, ülke kaynaklarının eridiğini, basiretsiz açıklamaların iktidarı her gün daha da bitme noktasına götürdüğünü vurguladı.

İnsanların kurtuluşun Türkiye Değişim Partisi’nde olduğunu gördüğünü bu nedenle her geçen gün TDP’nin daha da güçlendiğini söyleyen Armakan, Yeni yılın TDP iktidarı ile birlikte Türkiye’ye huzur, mutluluk ve iyi bir ekonomi getireceğine inandığını ifade etti.

(Aliye ÖNCEL)