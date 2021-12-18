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eRa Sanat Akademi’nin konseri yarın
Çorum’da faaliyet gösteren eRA Sanat Akademi, yıl boyunca yaptığı sanatsal çalışmalarını AHL PARK AVM’de düzenleyeceği konserle taçlandıracak.
Güncel 18.12.2021, 00:18
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AHL Park AVM içerisinde yarın saat 14.00’de gerçekleşecek olan konserde eRa Sanat Akademi öğrencilerinin yanı sıra eRa Sanat Akademi öğretmenleri de sahne alacak.
Katılımcıların keyifli anlar yaşayacağı konserde eRa Sanat Akademi kurucusu ve müzik öğretmeni Eray Özeşme, yıl boyunca yaptıkları sanatsal faaliyetler hakkında da bilgiler verecek. Çorum’da sanat adına yapılacak ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirten Özeşme, yarın “Biz susacağız sanatımız konuşacak” diyerek tüm Çorumluları konsere davet etti.
(Uğur GÖRKEM)
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