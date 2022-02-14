“Epilepsinin farkında olalım, hayatı birlikte aydınlatalım”

Tahtasız, dünyada 100 milyon civarında epilepsi hastası olduğunun tahmin edildiğini, bu rakama her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastasının eklendiğini, ülkemizde de bu sayının 800 bin civarında olduğunu kaydetti.

Epilepsinin bulaşıcı olmadığını ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Tahtasız, “Epilepsi hastaları ne yazık ki toplumda saklanmakta, bu durum da etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Toplumun yanlış önyargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir” dedi.

Tüm dünyada hastalıkla ilgili toplumda farkındalık yaratılması gerektiğinin altını çizen Tahtasız, “İşten çıkarılma, iş verilmeme, evlenememe gibi birçok haksız ve yersiz uygulama sanki bir günah, suçmuş gibi insanların hastalığını saklamasına neden olmaktadır. Şeker hastası, kanser hastası kendini saklamazken bu durum neden epilepside yaşanır? Yanlış bilgiler, insanları hastalık nedeniyle dışlamaya, görmezden gelmeye, korkmaya veya acınacak bir durummuş gibi aşırı koruyuculuğa neden olmaktadır” ifadesini kullandı.

Epilepside farkındalığın önemine dikkati çeken Tahtasız, farkındalığın hayat kurtaracağını ve hayatı aydınlatacağını vurguladı. (Haber Merkezi)

