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Epilepsililer için destek istedi

Epilepsi Yaşam Platformu Çorum Temsilcisi Kubilay Araz, epilepsililerin sorunlarıyla ilgili destek istedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:08
Epilepsililer için destek istedi

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı ile görüşen Araz, “Epilepsililerin engel derecelerinin saptanması ve epilepsi nöbetleri bitmiş ama ilaç kullanmaya devam eden epilepsililerin de ehliyet alma hakkına sahip olması konularını içeren yönetmelik tasarı önerilerimiz, incelemelerden sonra son nokta olan Sağlık Bakan Yardımcısına kadar gitmiş olmasına karşın, korona ile bakanlıktaki çalışmamız durdu. Mağduriyetimizi bildirerek, konunun sonuçlanması için Kamu Denetçiliği’ne taşıdık” dedi.

(Haber Merkezi)

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