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Epilepsi Yaşam’dan sosyal medya çağrısı

Epilepsi Yaşam Platformu Çorum Temsilcisi Kubilay Araz, tüm Çorumluları bugün sosyal medyada epilepsi hastalarına destek amacıyla yapacakları etkinliğe katılmaya davet etti.

Güncel 15.06.2020, 00:51
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Epilepsi Yaşam’dan sosyal medya çağrısı

Epilepsi Yaşam Platformu olarak 2000 yılından bugüne kadar bir çok çalışmaya imza attıklarını ve hastalara yönelik önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Kubilay Araz, bu kapsamda bugün de bir etkinliğe imza atacaklarını bildirdi.

Daha önce özellikle ehliyet alma süreleri olmak üzere bir çok sorunla ilgili ombudsmana başvurduklarını, 1 Haziran 2020 itibariyle resmi dairelerin açılmasıyla son kez Sağlık Bakanlığı’na taleplerin iletilmesinin kendilerine söylendiğini ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu talep edildiğini belirten Araz, “Bu süreçte vatandaşların desteğine ihtiyacımız var. Senelerce yapılan çalışmaların ziyan olmaması için 15 Haziran (bugün) saat 21.00’de twitter @Epilepsi_Yasam sayfamızda bir etkinlik düzenliyoruz. Tüm Çorumluları epilepsi hastalarına destek için etkinliğimize desteğe davet ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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