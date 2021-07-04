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Epilepsi ve Yaşam Derneği kurucuları tanıtım turlarında

Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Ebru Öztürk ile Yardımcısı ve Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz, derneği tanıtmak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyorlar.

Güncel 04.07.2021, 18:59
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Epilepsi ve Yaşam Derneği kurucuları tanıtım turlarında

Öztürk ve Araz, İYİ Parti STK Başkanı Murat Akdurak ile Başkan Yardımcısı Sinem Uludamar’a derneğin amaçlarını anlattılar.
Ebru Öztürk, yine Kubilay Araz ile birlikte, İYİ Parti Engelliler Başkanı Kemal Ateş ile de görüştü. (Haber Merkezi) 
 

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