“Epilepsi korkulan bir hastalık değil”

Epilepsi ve Yaşam Platformu, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda bir farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi.

Epilepsinin sorunlarını ve çözümlerini anlatmak amaçlı gerçekleştirilen seminere sivil toplum kurulmuşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Epilepsi ve Yaşam Platformu Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz, iki büyük sorunları bulunduğunu bunlardan ilkinin resmi olarak ne engelli ne de engelsiz statüsüne girmedikleri, ikinci sorunun ise epilepsi hastalarının toplum tarafından kabul edilmemesi olduğunu ifade etti. Epilepsi hastası olanlara kimsenin iş vermek istemediğini anlatan Araz, bu konuda insanların bilinçlenmeleri amacıyla okullarda eğitimler düzenlediklerini kaydetti.

Nöroloji Uzmanı Prof.Dr.Funda Uysal ise konuşmasında toplumdaki önyargılar nedeniyle çok sayıda epilepsi hastasının eğitiminden, işinden ve evlenme hakkından feragat etmek zorunda kaldığını anlattı. Bu hastalığın insanların eğitim almasına, iş sahibi olmasına ya da evlenmesine mani olmadığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof.Dr.Funda Uysal, epilepsi hastalarının kullanacakları bir ilaçla normal bir hayat sürdürebildiklerini dile getirdi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Eliaçık ise konuşmasında Epilepsi’nin bulaşıcı bir hastalık olmadığını ve korkulmasına da gerek bulunmadığını ifade etti. Nobel, Leonardo Da Vinci ve Büyük İskender’in de birer epilepsi hastası olduğunu belirten Eliaçık, dünyada 50 milyon epilepsi hastası bulunduğuna dikkat çekti.

Epilepsi hastalığının; beyin normal aktivitesinin sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması durumu olduğunu söyleyen Dr. Eliaçık, nöbet gerçekleştiğinde geçici bilinç kaybı veya farklı özellikte belirtiler olabildiğini en çok bilinen nöbetlerin, kasılma, çırpınma, ağızdan köpük gelmesi, dil ısırma ve idrar kaçırmalı bilinç kaybının eşlik ettiği nöbet çeşidi olduğunu ifade etti. Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Eliaçık, nöbet geçiren bir hastaya kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğini sadece etrafta kendine zarar verebilecek nesnelerin uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Eliaçık, epilepsi hastalarına verilen ilaçla onların da nöbetsiz bir yaşam sürdürebildiklerine dikkat çekti. Programda ayrıca Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı deprem konusunda bilgi verirken, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği temsilcisi Süleyman Kamışlı da şiir okudu. (Erkan BAYATLI)