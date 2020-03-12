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Epilepsi hastalarının ehliyet almalarında sorun yaşanıyor

Epilepsi Yaşam Platformu Çorum Temsilcisi Kubilay Araz, epilepsi hastalarının ehliyet alabilmelerini sağlayan yönetmelikte, yaşanan sorunları çözümleyici nitelikte değişiklikler yapılmasını beklediklerini söyledi.

Epilepsi hastalarının ehliyet almalarında sorun yaşanıyor

Epilepsi Yaşam Platformu Çorum Temsilcisi Kubilay Araz, epilepsi hastalarının ehliyet alabilmelerini sağlayan yönetmelikte, yaşanan sorunları çözümleyici nitelikte değişiklikler yapılmasını beklediklerini söyledi.

12 Mart 2020 Perşembe 23:10
Epilepsi hastalarının ehliyet almalarında sorun yaşanıyor

Ülkemizde epilepsi hastaları daha önce sürücü ehliyeti alamazken, Kasım 2016’da yayınlanan yeni bir yönetmelikle bazı koşullara uymak koşulu ile sürücü belgesi almaları mümkün olmuştu. Ancak, uygulamada bazı karışıklıklar yaşandığı gözleniyor.

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği yöneticileri, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'i makamında ziyaret ederek, epilepsi hastalarının ehliyet almaları aşamasında yaşanan sorunlara çözüm getirilmesini istediler.

Görüşmeden sonra, konu hakkında öncelikle Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek detaylı bir rapor hazırlanması ve tüm ilgili birimlerin de katılımı ile geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldı.

(Haber Merkezi)

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