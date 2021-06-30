“Epilepsi” farkındalığı için…

Ebru Öztürk, epilepsi hastalarının sorunlarına sahip çıkma adına, çeşitli oluşumlar içinde tam 20 yıldır mücadele veriyor.

Son olarak Ebru Öztürk’ün başkanlığında Epilepsi ve Yaşam Derneği kuruldu ve derneğin kurucuları arasında Çorum Temsilcisi Kubilay Araz da yer aldı.

Dernek yönetimi, sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma sağlamak üzere, ilk ziyaretini Türkiye Gençlik Birliği’ne yaptı. (Haber Merkezi)

