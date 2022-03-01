Epilepsi Derneği’nden “hayata tutun” projesi

Çorum’dan dernek başkanı Kubilay Araz’ın da katıldığı program Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk'ün açılış konuşması ile başladı.

Koronanın yaşandığı sıkıntılı bir dönemden geçerken, böyle bir dönemde başta önemli bir projeyi gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztürk, “Kişilerin bilgilenmesi, hayata tutunması, istihdam edilmesi, ilk yardım ile hayat kurtarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2003’den bugüne, ülkemizin tek epilepsi hasta derneği olarak, hiçbir dil, din, mezhep, ırk, parti, cinsiyet, ayırt etmeksizin toplumsal yararları dikkate alarak çalışmalar yaptık ve aynı şekilde devam edeceğiz.

Epilepsiyi kabullenebilen kişilerin, büyüyen güç birliği, bilinçlenen halkımızla, daha iyiye gideceğine inancımız tamdır! Siz misafirlerimize en kıymetli hazinemiz; zamanınızı ayırdığınız için, sanatçılarımıza gönüllü desteklerinden dolayı çok teşekkür eder, iyi seyirler dileriz” dedi.

Daha sonra Ankara Tiyatrosu ile Benim Epilepsi'm oyunu ve Çankaya Belediyesi Hoytur dansları takip etti. Tan Oral'in epilepsililer ve ilk yardım resimlerini, Kubilay Araz'in okuduğu epilepsili şiiri izledi. Abdurrahman Delen’in playback olarak sunduğu epilepsi türküsünü, Müzed Oda Orkestrası önce Hüseyin Haydar'in yazıp, kendilerinin noktaya döktüğü Hepsi Mepsi Epilepsi şarkısı başta olmak üzere, 7 şarkı ile eşlik etti ve Ebru Öztürk'un yazıp; Fatih Duru'nun güfteledigi Epilepsi ve Yaşam şarkısı ile tamamlandı.

Sanatsal programı, 3 dakikalık Hayata Tutun filmi takip etti. (Haber Merkezi)

