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EPDK, GES işlem bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kilovat üstü lisansız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik üretim dağıtım şirketler tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemlerine ilişkin bedelleri belirledi.

EPDK, GES işlem bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kilovat üstü lisansız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik üretim dağıtım şirketler tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemlerine ilişkin bedelleri belirledi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:52
EPDK, GES işlem bedellerini belirledi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu bedellerden elde edilen gelirlerin tamamı gelir farkı düzeltme bileşeni işlemleri kapsamında dikkate alınacak. Ayrıca elektrik dağıtım şirketleri tarafından ilgili başvuru sahiplerine tahakkuk ettirilen bedelleri "Elektrik Dağıtım Şirketleri Düzenleyici Hesap Planı"nda ve "602 Diğer Gelirler" hesabında ayrı bir alt başlıkta kayıt edilecek.

Güneş enerjisine dayalı lisansız elektrik üretim tesisleri proje onay ve kabul bedelleri, Lisanssız Üretim Yönetmeliği (LÜY) kapsamında GES tesislerinin proje onay bedelleri, 10 kilovatsaat ila 1 megavatsaat üzeri LÜY kapsamında güneş enerjisi santrali (GES) üretim tesislerinin beher megavatsaat için elektrik proje onayı, 278 lira ile 2574 lira arasında olacak. LÜY kapsamında GES tesislerinin kabul bedelleri işi ise 10 kilovatsaat ila 1 megavatsaat üzeri LÜY kapsamında GES üretim tesislerinin beher megavatsaat için kabul bedelleri 529 lira ile 2601 lira arasında değişecek.

(AA)

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