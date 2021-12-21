EPDK: 'Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt zamları durdurulmuştur'
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların sektörün desteği ile durdurulduğunu açıkladı.
Güncel 21.12.2021, 00:40
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EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
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