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Enver Yılmaz defnedildi

Çorum'un eski lokantacı esnafından Enver Yılmaz vefat etti.

Güncel 02.11.2020, 19:56
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Enver Yılmaz defnedildi

Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Elit Park Hastanesi’nde dün öğlen saatlerinde hayata gözlerini kapadı. Merkeze bağlı Konaklı Köyü’nden gelme eski lokantacı esnafından Hasan, Hüseyin, Necip Yılmaz’ın abileri arasta esnafından Dörtyol Çayevi sahibi İbrahim Yılmaz’ın, Mustafa Yılmaz ve Kamil Yılmaz’ın da babası olan, Ay- Ka Enerji sahibi Kadir Yüksel’in dayısı Enver Yılmaz saat 11.00 da Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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