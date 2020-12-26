Engin Nurşani toprağa verildi

Sevenlerini büyük bir acı, büyük bir hüzün içinde bırakan Engin Nurşani, türküler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan halk ozanları, türkülerle, ağıtlarla, gülbenglerle Nurşani’yi ebediyete yolcu ettiler.



EN VERİMLİ ÇAĞINDA ARAMIZDAN AYRILDI

Ünlü halk ozanı Ali Nurşani’nin oğlu, 36 yaşındaki Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı ve Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Uzun süredir tedavi gören türkücü, hastanede hayata gözlerini yumdu.

Türküleri dilden dile dolaşan, halkın gönlünde büyük bir taht kuran Nurşani’nin vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere sanat camiasında derin üzüntüyle karşılandı.



CEMEVİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Gırtlak kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Engin Nurşani için İstanbul’da Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sınırlı sayıda insanın katıldığı törende güçlükle ayakta duran Dilek Nurşani, eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Dilek Nurşani, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



ÇORUM’DA ÇOK SAYIDA KONSER VERMİŞTİ

Engin Nurşani, Çorum’da da bazı köy şenliklerine ve konserlere katılmış, binlerce hayranı ile buluşmuştu.

Babası Ali Nurşani ile birlikte Çorum’a gelen Engin Nurşani, çok sayıda işyerini, meslektaşını ve dostlarını ziyaret etmişti.

Tıpkı babası Ali Nurşani gibi Türk Halk Müziğine büyük katkılar sunan Engin Nurşani “unutulmayacak” eserlere imza attı.

(Haber Merkezi)