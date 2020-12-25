Engin Nurşani #hayatını kaybetti

Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören, Çorum’da da büyük bir hayran kitlesi bulunan, her yıl düzenlenen şenliklerin baş sanatçılarından biri olan ve ilimizde çok sayıda dostu da bulunan Engin Nurşani’nin 36 yaşında hayata veda etmesi tüm sevenlerini üzdü.

Nurşani’nin tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu da yaptığı açıklamada: “Yaklaşık bir buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden sanatçımızı maalesef ki saat 07.00’de kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)