Engin Erenler’den muhtarlara kutlama

Muhtarlık müessesesinin ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneği olduğunu belirten TDP İl Başkanı Engin Erenler muhtarların görev yaptıkları mahallelerin sorunlarının çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi noktasında kamu ve yerel yöneticilerle birlikte hareket eden hizmet odakları olduğunu hatırlattı.

Erenler yaptığı açıklamada; “Hemşehrilerimizin tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, hemşehrilerimizin hizmetle buluşturulması noktasında bizlerin de birer çalışma arkadaşıdır. Bu vesile ile gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, İlimizde görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

