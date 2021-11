Engin Erenler’den kutlama

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler, her mesleğin değerli olduğunu ancak öğretmenliğin, toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde kutsal bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğin her toplumda önemli bir yerinin bulunduğuna dikkat çekerek 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Engin Erenler, her öğretmenin mesleğini severek yaptığını, bunun da işe gidiyorum değil de okula gidiyorum demelerinden anlaşılabildiğini kaydetti.

Milli eğitimde sürekli değişen uygulamaların eğitimcileri de zora soktuğunu, AKP iktidarının eğitimdeki aksaklıkları öğretmenlerin üzerine yüklediğini anlatan Erenler, bu zor ve özveri isteyen mesleği seçen öğretmenlerin tüm bu etkenlere rağmen, Başöğretmen Atatürk tarafından Cumhuriyetin emanet edildiği yeni nesilleri yetiştirebilmek için kendini tüketen mum misali özveriyle hizmet ettiğini anlattı.

Geleceği şekillendirecek gençlerin iyi yetişmesinin önemli olduğunu, bunun için öğretmenlerin hayat şartlarının ve eğitimdeki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini anlatan TDP İl Başkanı Erenler, Genel Başkanları Mustafa Sarıgül’ün de bir sınıf öğretmeni olarak öğretmenlerin yaşadığı sorunların bilincinde olduğunu, TDP’nin iktidarında öğretmenlerin önündeki engellerin kaldırılması yönünde önemli adımlar atılacağını vurguladı.

(Ömür SOYTEMİZ)