Engin Erenler: “Türk milleti hak ettiği yönetime kavuşacak”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler, pandemi ile birlikte esnafıyla memuruyla, emeklisi ve işçisiyle zor geçen bir yılın daha geride kalmak üzere olduğunu ifade ederek, her Türk vatandaşı gibi gelecek yıla umutla baktıklarını dile getirdi.

Ülkenin yıllardır yavaş yavaş bir batağa doğru çekildiğini, bunun sonuçlarının da 2021 yılında iyice görüldüğünü kaydeden Erenler, iktidar eliyle satışa sunulan fabrikaların değerinin bu zor günlerde herkes tarafından daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

İşlerine geldiğinde “Faiz haram Nas var” diyenlerin devlet eliyle faizi kılıfına uydururken bunu onaylayacak sözde alimlerinin ise sırf yaranma adına “Devletin yaptığı faiz değil hibedir” şeklindeki fetvalarını yine 2021 yılında üzülerek gördüklerini anlatan Erenler, artık mızrağın çuvala sığmadığını iktidarın da gördüğünü bu nedenle daha önceki yıllarda “Aldatıldık, Kandırıldık, Yanıltıldık” gibi bahanelerin arkasına gizlenenlerin şimdi ise hatalarını farklı kelimelerle süsleyerek saklamaya çalıştıklarını anlattı.

Halkın artık her şeyin farkında olduğuna dikkat çeken Erenler, seçimle birlikte Türk milletinin hak ettiği yönetime kavuşacağını yeni yılda yaşanacak gelişmelerin bunun habercisi olacağını vurguladı.

(Uğur GÖRKEM)

