Engin Başaran, Kasaplar Odası Başkanlığı’na aday

Cumartesi günü Limon Cafe’de bir basın toplantısı düzenleyen Engin Başaran, halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü adına özveriyle hizmet veren, kamuoyunu aydınlatma ve yine hukuk içinde kamuoyu adına sorgulama görevini yerine getiren basın mensuplarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, meslektaşlarının sorunlarını ve beklentilerini iyi bildiğini vurgulayarak, “Gerek meslektaşlarımın duygularına tercüman olmak ve sorunlarına elbirliği ile çözüm getirmek, gerekse bu hizmetin Çorum halkına en iyi şekilde verilmesine elden gelen katkıyı sağlamak bakımından elimi taşın altına koymaya karar verdim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte, kasaplık ve celeplik mesleğinin onuruna, vakarına yakışır bir oda yönetimi için sorumluluk üstlenmeye hazırım” dedi.

Başaran, Oda’ya şimdiye kadar hizmet etmiş tüm meslek büyüklerine de teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

