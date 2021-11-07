Engin Başaran, Kasaplar Odası Başkanlığı’na aday
Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Ekol Et Sahibi Engin Başaran, 32 yıldır kasaplık yaptığını, çekirdekten yetiştiğini, eğrisiyle-doğrusuyla, iyisiyle-kötüsüyle bu mesleği en iyi bilenlerden biri olduğunu, esnafına ve Çorum’a hizmet etmek istediğini söyledi.
Cumartesi günü Limon Cafe’de bir basın toplantısı düzenleyen Engin Başaran, halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü adına özveriyle hizmet veren, kamuoyunu aydınlatma ve yine hukuk içinde kamuoyu adına sorgulama görevini yerine getiren basın mensuplarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, meslektaşlarının sorunlarını ve beklentilerini iyi bildiğini vurgulayarak, “Gerek meslektaşlarımın duygularına tercüman olmak ve sorunlarına elbirliği ile çözüm getirmek, gerekse bu hizmetin Çorum halkına en iyi şekilde verilmesine elden gelen katkıyı sağlamak bakımından elimi taşın altına koymaya karar verdim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte, kasaplık ve celeplik mesleğinin onuruna, vakarına yakışır bir oda yönetimi için sorumluluk üstlenmeye hazırım” dedi.
Başaran, Oda’ya şimdiye kadar hizmet etmiş tüm meslek büyüklerine de teşekkür etti.
(Aliye ÖNCEL)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|27
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|12
|10
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6