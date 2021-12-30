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Engin Başaran adaylıktan çekildi
Güncel 30.12.2021, 21:31
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Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanlığı'na aday olan Ekol Et Sahibi Engin Başaran'ın 02 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağan oda seçimleri öncesi adaylıktan çekildiği öğrenildi.
Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanlığı'na aday olan Ekol Et sahibi Başaran’ın kendisine destek olan arkadaşları ile görüşerek adaylıktan çekilme yönünde karar aldığı bilgisine ulaşıldı.
(Haber Merkezi)
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