Engelsiz Yaşam Derneği’nde şiir dinletisi

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği, şiir dinletisi gerçekleştirdi. Çorumlu sanatçı Arif Sadeçolak’ın da katılım sağladığı şiir dinletisi katılımcıları mest etti. Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, rehabilitasyon merkezleri dışında engellilerin sosyalleşme alanlarına ihtiyaçları olduğunu belirtirken, şimdilik dernekte daha sonra ise büyük alanlarda şiir dinletileri yapmak istediklerini söyledi. Şiir dinletisine dernek yöneticileri başta olmak üzere üyeler ve aileleri katılım sağladı. (Esra ESEN)