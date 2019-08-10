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“Engelsiz Kafe kısa sürede açılacak”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde kurs gören 7 üyenin bir araya gelmesi ile kurduğu Engelsiz Yaşam Derneği’ne ziyarette bulundu.

“Engelsiz Kafe kısa sürede açılacak”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde kurs gören 7 üyenin bir araya gelmesi ile kurduğu Engelsiz Yaşam Derneği’ne ziyarette bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:35
“Engelsiz Kafe kısa sürede açılacak”

Kısa adı ÇEY-DER olan ve geçtiğimiz yıl Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde kurs gören 7 kişinin kurduğu Çorum Engelsiz Yaşam Derneği’ni ziyaret ederek dernek hakkında bilgiler alarak taleplerini dinleyen Aşgın, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmaların devam ettiğini, Engelli Eğitim Merkezi’nde yer alan kişilerin bir araya gelerek dernek çatısı altında toplanmalarının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Ertuğrul Sazak’ın verdiği talep dosyasını da inceleyen Aşgın, imkânlar doğrultusunda bütün taleplere cevap vermeye çalışacaklarını belirtti. Tamamen engellilere yönelik olarak dizayn edilecek olan “Engelsiz Kafe”nin de kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini belirten Aşgın, “Bizler engelli hemşehrilerimize her zaman ayrı bir saygı duyuyor ve onların taleplerini önemsiyoruz. Bizlere ilettikleri taleplerini de çözme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Engelli hemşehrilerimize yönelik projelerimiz üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan bir tanesi olan “Engelsiz Kafe” kısa süre içerisinde faaliyete geçecek ve tamamen engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Sazak ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaretten dolayı teşekkür ederken, dernek üyesi Süleyman Kamışlı ise kendi yazdığı şiiri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ithafen okudu.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın günün anısına Dernek Başkanı Ertuğrul Sazak’a hediye takdim etti.

(Haber Merkezi)

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