Engelsiz Kafe açılışa hazır
Çorum Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Engelsiz Kafe” yakında açılıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim taahhütleri arasında yer alan ve engellilere yönelik hizmet verecek Engelsiz Kafe’nin yakında açılacağını duyurdu.
Güncel 23.09.2021, 23:21
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Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda yapımı süren Engelsiz Kafe ve kütüphane çalışmaları son aşamaya geldi. Engelsiz Kafenin açılışa hazır olduğunu bildiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Alt katı engelsiz kafe, üst katına da muazzam bir kütüphane yapıyoruz. Gençlerimiz şehrin meydanındaki bu güzel kütüphaneden gönüllerince faydalanabilecekler” dedi.
(Haber Merkezi)
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