Engelsiz Kafe açılışa hazır

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda yapımı süren Engelsiz Kafe ve kütüphane çalışmaları son aşamaya geldi. Engelsiz Kafenin açılışa hazır olduğunu bildiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Alt katı engelsiz kafe, üst katına da muazzam bir kütüphane yapıyoruz. Gençlerimiz şehrin meydanındaki bu güzel kütüphaneden gönüllerince faydalanabilecekler” dedi.

(Haber Merkezi)

