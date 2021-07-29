Engelsiz Kafe açılış için gün sayıyor

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş barış meydanında yapımı süren ve çalışmalarda son aşamaya gelinen Engelsiz Kafe'de incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Yakında Engelsiz Kafemizi engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Engelsiz Kafe hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, "315 metrekare alana kurulan kafede ayrıca mescit, personel odası ve depo alanı bulunuyor. Kapalı alanda 50 açık alanda ise 80 engelli kardeşimize hizmet verebilecek kapasitede olup çalışan personel yine engelli kardeşlerimizden oluşacak" şeklinde konuştu.

Kafenin içerisinde engelli bireylerin yaptığı sanatsal çalışmaların sergileneceği stantlar ve duvarlar planladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, farkındalık amacıyla, engelli guruplarının temsil edildiği renkler, mekan tasarımı ve ışıklandırma kullandıklarını ayrıca girişteki duvara farkındalık ve eşitlik vurgusu amacıyla özel tasarım duvar resmi uyguladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, açılış için gün sayan Engelsiz Kafe'de engelli vatandaşların herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket edebileceği her türlü fiziksel konfor sağlanacağını belirterek, kafenin şehre hayırlı olmasını diledi.